„Resident Evil Village“ erhält Story-Erweiterung

Das kündigte Capcom bei einer großen Streaming-Präsentation an. Der neue Storymodus namens „Shadow‘s Rose“ soll demnach einige Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt sein und den Spieler in die Haut der Tochter von Ethan Winters - der „Village“-Hauptfigur - schlüpfen lassen. Die Erweiterung kommt am 28. Oktober, dann soll auch das Hauptspiel als „Gold Edition“ samt Erweiterung neu aufgelegt werden.