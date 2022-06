Ärger über Apfelsaft gespritzt um knapp 6 Euro

2 Euro für ein Glas Wasser

Erst vor drei Wochen hatte ein Wirt in Oberösterreich für Schlagzeilen gesorgt, der für ein Glas Leitungswasser in seinem Gasthaus in Prambachkirchen zwei Euro verlangt hat (siehe Bild oben) - noch dazu von Teenagern, die in der dazugehörigen Disco gefeiert hatten und durstig waren. Die Aktion hatte einen Aufschrei auf beiden Seiten ausgelöst: bei den Wirten, die meinen „wir dürfen das, man zahlt auch das Service“, wie auch bei den Kunden, die bei diesen Preisen nicht mehr mitgehen.