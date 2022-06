Berger: „Solche Ausfälle tun am meisten weh“

Nach dem Boxen-Chaos in Monaco erwischte es Leclerc nun wie schon in Barcelona mit Motorschaden, auch die Kundenautos von Kevin Magnussen (Haas) und Zhou Guanyu (Alfa) fielen am Sonntag wegen des Antriebs aus. „Im Qualifying hat man an der Poleposition von Leclerc gesehen, dass Ferrari einen kleinen Leistungsvorsprung hat“, so der Tiroler. Aber: „Sie werden die eine oder andere Schraube zurückdrehen müssen - weil solche Ausfälle tun am meisten weh. Davon kann man sich nicht allzu viele leisten.“