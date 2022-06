Jugendliche filmte Brandstiftungen

Zum ersten Mal hat die Jugendliche am Nachmittag des 22. April in Wolfsberg zugeschlagen: Damals brannte ein Altpapiercontainer vollständig ab. Die Feuerwehren St. Marein und St. Michael standen im Löscheinsatz. Am 3. und 4. Mai dann die nächsten Taten der jugendlichen Breandstifter: Wieder wurden Altpapiercontainer abgefackelt. Die Polizei kam nach umfassenden Erhebungen auf die Spur der 14-Jährigen aus St. Stefan im Lavanttal. Die Jugendliche hatte ihre Aktionen sogar fotografiert und mitgefilmt. Das Mädchen zeigte sich bei den Einvernahmen voll geständig. Die erhebenden Beamten konnten zwei Komplizen - ein Mädchen (15) und einen Burschen (16) ausforschen. Die drei Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.