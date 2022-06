„Anti-Teuerungs-Paket ein großer Schritt“

„Mein Hauptanliegen war immer: Erstens - wir müssen in die Breite kommen. Natürlich ist es wichtig, die niedrigsten Einkommensgruppen zu unterstützen. Aber die Teuerung ist mittlerweile ein breites Phänomen und fordert auch den Mittelstand. Und zweitens - möglichst schnell zu sein und möglichst schnell zu entlasten“, analysiert Stelzer die für ihn wichtigsten Ziele des Anti-Teuerungs-Pakets. Bereits in der Vergangenheit hatte der Landeshauptmann Kritik an der CO₂-Steuer geübt - insbesondere, was das ungünstige Timing in Zeiten der Teuerungswelle anbelangt. Dass die Steuer nun von Juli auf Oktober verschoben und darüber hinaus ein Klimabonus in der Höhe von 250 Euro an alle Österreicher ausbezahlt wird, wertet Stelzer als „kleinen Miterfolg“. Neben Erleichterungen für die Bevölkerung soll das Paket zudem eine Strompreiskompensation für Unternehmen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro enthalten. „Das ist ein sehr wichtiger Schritt für Oberösterreich. Die Energiekosten sind auch für unsere Unternehmen bedrückend, weil davon viele Arbeitsplätze abhängig sind.“