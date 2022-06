Tirol: Vermisster fotografierte eigenen Todessturz

Eine Tragödie wie aus einem Film spielte sich am Samstag in den Lechtaler Alpen in Tirol ab. Dort ist seit letztem Oktober ein Mann abgängig. Sein Bruder fand nun ein dreiviertel Jahr nach dessen Verschwinden die Kamera des Vermissten. Diese führte die Rettungskräfte zur Leiche des 57-Jährigen im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Reutte) - und gab Aufschluss darüber, was dem Vermissten zugestoßen sein dürfte.