Sex im Auto: Versicherung muss 5,2 Mio. $ zahlen

Versicherer ging in Berufung - aber erfolglos

Der Autoversicherer Geico hatte das erste Vergleichsangebot der Frau abgelehnt. Gegen die von dem Schiedsgericht festgesetzte Entschädigungssumme ging die Gesellschaft in Berufung. Das Berufungsgericht in Missouri erklärte die Summe aber nun für zulässig.