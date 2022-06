Verletzter Klagenfurter wurde von „C 11“ geborgen

Der Unfall ereignete sich in einem Waldstück in Bodental in der Gemeinde Ferlach. Etwa um 7.15 Uhr wollte der 51-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt einen Baumstamm mittels Seilwinde im steilen Gelände talwärts transportieren, wobei sich der Baum drehte und gegen das Bein des 51-Jährigen stieß.