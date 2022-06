Grazer S-Bahn-Tunnel „kein Nachteil für Regionen“

FPÖ stellt Dringliche Anfrage im Landtag

Auch wenn die Pläne noch vage sind, beschäftigen sie nicht nur die Stadtpolitik (am Freitag fand ein Sondergemeinderat statt), sondern auch schon die Landespolitik. Die FPÖ stellt in der Landtagssitzung am Dienstag eine Dringliche Anfrage an den für Verkehr zuständigen Vize-Landeshauptmann Anton Lang (SPÖ): Wird das Land das Mega-Projekt mitfinanzieren? Und fehlt dann Geld für Vorhaben in anderen Regionen?