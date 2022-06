Baby-Boom im Tierheim: Viel zu tun für Veterinärin

„Nicht alle Tiere müssen gerettet werden“

Ihre Bitte an die Finder der kleinen, wilden Gesellen: Nicht alles an Getier mitnehmen, was klein ist und allein herumsitzt. „Nicht alle Tiere müssen gerettet werden“, erklärt Herka. „Wenn kleine Hasen allein umher hoppeln, bitte lassen“, appelliert sie an alle. Haben Hund oder Katze die Tierchen allerdings apportiert, dann brauchen sie Hilfe, und dann sollen sie auch im Tierheim abgegeben werden.