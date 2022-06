Kochweltmeister Kevin Micheli tischt in Wien auf

Der 31-jährige aus Vorarlberg stammende Kevin Micheli hat trotz seines jungen Alters bereits international für Furore in der Koch-Szene gesorgt: zu seinen Titeln zählen Staatsmeister, Kochweltmeister 2013 und „Gault-Millau Newcomer of the year 2014“. Sein Können stellte er bereits in den besten Häusern der Welt unter Beweis.