Gaißau-Mitarbeiter fordern weiter Geld

Wie es mit dem Krisen-Skigebiet weiter geht, bleibt offen. Die Betreiberfamilie will bekanntlich alle Lifte abreißen lassen. Noch steht dazu allerdings die Genehmigung seitens der Seilbahnbehörde des Landes aus. Einen Verkauf des Skigebiets schloss Eibl zuletzt immer wieder aus. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich mittlerweile in der Causa eingeschaltet. Er ist laut eigenen Angaben mit möglichen Investoren in Kontakt.