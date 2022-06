Weltrekordhalter kämpft für die Rettung der Ozeane

Mehr als 123 Kilometer in 24 Stunden war Christian Redl mit neun Tauchern zuletzt geschwommen – das bedeutet Weltrekord! Im Haifisch-Becken des Wiener Hauses des Meeres hielt sich der heimische Spitzenathlet und Apnoe-Champ aus Moosbrunn (NÖ) nur einige, dafür aber symbolträchtige Minuten auf. Denn mit seinem „Sprung“ in die urbane Wellenwelt wollte der elffache Champ in den verschiedensten Disziplinen am gestrigen „World Ocean Day“ zur Rettung der so bedrohten Ökosysteme aufrufen.