Weltmeister in Wien! Trip war eine geheime Mission

Den Vormittag verbrachte Frankreichs Team gestern noch in Split, absolvierte eine letzte, lockere Einheit in der kroatischen Hitze. Ehe der Tross nach dem Mittagessen in den Flieger stieg, der nach rund einer Flugstunde um 15.30 Uhr auf dem Flughafen Wien-Schwechat aufsetzte. Die „Krone“ war live dabei, als die „Équipe tricolore“, weiträumig abgeschirmt von der Polizei, auf dem Rollfeld direkt in den Bus umstieg, der circa 20 Minuten später mit Blaulicht-Eskorte in Richtung Innenstadt fuhr.