Demi Moore: Süßer Turtel-Auftritt mit Daniel Humm

Humm bestätigte Beziehung zu Moore

Seit April sind Moore, die zuvor bereits mit Bruce Willis und Ashton Kutcher verheiratet war, und Daniel Humm offiziell zusammen. Damals bestätigte der Starkoch, der zudem Miteigentümer des Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York ist, dem Sender SRF in einem Interview auf die Frage, ob er mit Moore liiert sei: „Ja, das ist so.“