Kati Bellowitsch verlässt nach 23 Jahren Ö3

„Voller Motivation und unaufhaltbar! So ist Kati Bellowitsch zu Ö3 gekommen, so hat sie Ö3 während der letzten Jahre geprägt und so zieht es sie jetzt weiter. Ich bedanke mich bei Kati für sehr erfolgreiche, schöne und große Radiomomente“, sagt Ö3-Senderchef Georg Spatt über den Abgang von Bellowitsch.