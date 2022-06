„Vor Österreich werde ich jetzt nicht erstarren“

Titelverteidiger Frankreich hatte an den ersten beiden Spieltagen der Nations League mit reichlich Schwierigkeiten zu kämpfen, hat nach zwei Partien nur einen Zähler auf dem Konto. Freitag steht der Weltmeister in Wien gegen Österreich unter Druck - Kylian Mbappé droht auch das Duell im Happel-Stadion zu verpassen. Deschamps: „Ich werde vor dem Spiel gegen Österreich nicht erstarren, mich auf ein System fixieren. Aber ich will mehr von meinem Team sehen!“