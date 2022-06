Hans Kilger bringt neuen Glanz in die Stromburg

Vor einigen Jahren verkaufte er an andere Betreiber, dann lag das Haus eher im Dornröschenschlaf. Aus dem hat es jetzt der Wahlsteirer Hans Kilger wachgeküsst. Mit einem großen Fest in den romantischen Gefilden der 1000 Jahre alten Burg, „aber ohne Prominenz. Es ist mein Danke an Wegbegleiter und alle, die das hier möglich gemacht haben“.