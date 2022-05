Investor Kilger setzt jetzt auf die Fleischeslust

Um 20 Millionen Euro hat der gebürtige Bayer dort einen Landwirtschaftsbetrieb gekauft. Diese Mega-Investition wird sich aber auch in der Weststeiermark bemerkbar machen: Das Fleisch der Tiere will Kilger nämlich in Bad Schwanberg zu Delikatessen veredeln. Dazu fließen aktuell rund fünf Millionen Euro in eine top-moderne Fleischverarbeitungsanlage. Auf demselben Gelände wird aktuell bereits Wein der Domaines Kilger produziert.