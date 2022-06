Leerstandabgabe ist „zahnloser Bürokratietiger“

„Wohnthema: Richtiger Ort wäre der Nationalrat“

Patentrezept habe er auch keines, „das sage ich seit 2018“. Aber man müsse an Stellschrauben drehen: „Man muss sich fragen: ,Was ist gewollt, was ist rechtlich möglich und was ist effizient?‘“ Als Beispiele nennt er die Anpassung des Mietrechtsgesetzes, der Wohnbauförderung, der Wohnungsvergabe, die Prüfung neuer Wohnformen etwa in Gewerbegebieten („dort, wo es Sinn macht“) oder in „Hotelruinen“, alles unter besonderer Berücksichtigung des Mittelstandes: „Man muss den Privaten die Angst vor dem Vermieten nehmen“, so die Kernforderung. Abwerzger betont aber auch, dass der Nationalrat der richtige Ort sei, wo die Dinge entschieden werden müssten.