Tirol: Leerstandsabgabe soll nun doch höher werden

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) forderte eine Abgabe in „empfindlicher Höhe“, nun zeigte er sich zufrieden. „Eine Leerstandsabgabe ist eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben können, um die Preise am völlig überhitzten Markt in den Griff zu bekommen. Wenn mehr Wohnungen auf den Markt kommen, sinken die Preise“, sagte er. In der Landeshauptstadt wird mithilfe des Zentralen Melderegisters eine Leerstandserhebung durchgeführt. „Im November lag das letzte aktuelle Zwischenfazit vor, das lautete damals: Fast jede zehnte Wohnung in der Stadt steht leer“, berichtete Willi.