Cosby: 16-Jährige in Playboy-Mansion missbraucht?

Bill Cosby trifft am 20. April 2018 zu seinem Prozess wegen sexueller Nötigung in Norristown ein (l.). Klägerin Judy Huth erscheint am 5. Dezember 2014 zu einer Pressekonferenz vor der Wilshire Division des Los Angeles Police Department in Los Angeles. Sie wirft Cosby sexuelle Nötigung vor. Der Prozess wurde am 1. Juni 2022 eröffnet.

(Bild: APA/AP)