Cilic räumt nach Medwedew auch Rublew aus dem Weg

Im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in Paris hat sich bei den Männern der letzte Russe aus dem Bewerb verabschiedet! Der als Nummer 7 gesetzte Andrej Rublew musste sich am Mittwoch in einem Fünf-Satz-Krimi über mehr als vier Stunden dem Kroaten Marin Cilic 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(2) geschlagen geben. Der Halbfinal-Gegner des 33-Jährigen wird im Duell des Norwegers Casper Ruud mit Holger Rune aus Dänemark ermittelt.