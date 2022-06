Prinzessin Eugenie zieht mit Familie nach Portugal

Söhnchen August Philip Hawke wurde am 9. Februar 2021 geboren und seine Oma Sara Ferguson schwärmte, dass Eugenie eine „super Mama“ sei. Eugenie und ihr Mann haben einen guten Draht zu Prinz Harry und Herzogin Meghan, in deren Haus Frogmore Cottage sie in den letzten Monaten mit ihrem Baby leben durften. Sie sind auch die einzigen Royals, die Meghan und Harry bisher in Kalifornien besucht haben.