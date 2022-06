Darum hamstern viele Jäger bereits Munition!

Munition wird hauptsächlich für Ukraine-Krieg produziert

„Die Auskunft eines Generalimporteurs lautete, dass aktuell fast ausschließlich Munition in den NATO-Kalibern für Behörden und Militär erzeugt wird, weil die Hersteller wegen des Ukraine-Krieges Regierungsaufträge erhalten haben“, so der Büchsenmacher. Dagegen bleiben die Weidmänner schnell mal auf der Strecke: „Seltene Jagdkaliber wird man so schnell gar nicht mehr bekommen, weil diese in der Produktion ganz nach hinten gereiht wurden.“ So mancher Jäger hat aber inzwischen den Ernst der Situation erkannt.