Wir suchen einen Namen für den Burgenland-Käfer

Nun ist es ja nicht so, dass Käfer in die Kategorie „putzig“ einzuordnen sind. Der Mensch kann zu ihnen keine Beziehung aufbauen, sie wedeln nicht, wenn man heimkommt, sie sind nicht wirklich anschmiegsam. Und trotzdem sind Käfer wichtig, vor allem in den Wäldern, wo sie eine tragende Rolle im Naturhaushalt innehaben und schädliche Insekten, Milben und Schnecken vertilgen.