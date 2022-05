Wiener präsentieren Lachsfilet aus dem 3D-Drucker

Vegane Würstel und Sojageschnetzeltes - die Liste an Fleischersatzprodukten ist mittlerweile recht lang. Der Markt an Fischersatzprodukten befindet sich indes noch in den Kinderschuhen. Das Wiener Start-up revo foods möchte dies ändern. Nach Räucherlachs aus dem 3D-Drucker präsentierte das Unternehmen am Montag in Wien nun ein pflanzenbasiertes Lachsfilet, das in Geschmack, Konsistenz und Zubereitung ziemlich nah ans tierische Original herankommen soll.