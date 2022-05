Großfamilie und Gemeinde trauern um SPÖ-Ortschef

„Dem Josef haben wir vergangenen Freitag noch beim Bauholzschlichten ein Ständchen zum 55. Geburtstag gesungen. Er wird uns allen in der Gemeinde und darüber hinaus fehlen", trauert in Weitersfelden ÖVP-Bürgermeister Franz Xaver Hölzl nicht nur um einen langen Wegbegleiter in der Kommunalpolitik, sondern auch um seinen Schwager.