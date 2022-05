Trauer in OÖ: Motorradtour führte in den Tod

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Niederösterreich lenkte Sonntagmittag ihren Pkw auf der B41 von Brennerhof kommend in Richtung Bad Großpertholz. Sie fuhr hinter einem Lkw, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte kam. In weiterer Folge kollidierte sie mit der linken Fahrzeugseite gegen das entgegenkommende Motorrad eines 55-jährigen Motorradfahrers aus Weitersfelden.