Reinprechtsdorfer Straße könnte zur Einbahn werden

Bezirkschefin will andere Parteien an Bord holen

Mit diesen Zahlen will die Bezirkschefin nun auch die anderen Parteien von der Verkehrsplanung überzeugen. Vor allem von den Grünen gibt es nämlich Kritik. Unterstützung bekommen sie von den Bewohnern der Rampersdorffergasse, die eine Verdrängung des Verkehrs in ihre Gasse befürchten. Jankovic: „Wenn wir das Linksabbiegen von der Wiedner Hauptstraße in die Rampersdorffergasse unterbinden, wirkt sich das zusätzlich verkehrsberuhigend aus. Das belegen auch die Verkehrsmodelle.“