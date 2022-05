Alarmfahndung: Polizei jagte Lieferwagen auf A2

Gegen die Mittagszeit hatten die Einbrecher in einem Wohnhaus in Wolfsberg zugeschlagen. Zeugen hatten sie dabei beobachtet und sofort die Polizei alarmiert, die eine Alarmfahndung auslöste. In einem polnischen Lieferwagen flüchteten die Täter und wurden zunächst in Klagenfurt gesichtet. Auf der A2 Südautobahn kam es dann durch Polizeibeamte zu einer Verfolgungsjagd. Bei der Wörthersee Raststation gelang es der Polizei, den Lieferwagen aufzuhalten und drei Täter festzunehmen.