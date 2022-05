Harald Serafin feierte endlich seinen 90er nach

Vor der Torte sang Marika Lichter das Lieblingslied von Mausi „That´s What Friends Are For“. Da konnte auch Harald nicht widerstehen und sang mit ihr mit. Beim Einzug der Torte gab es ein kräftiges, mehrfaches „Happy Birthday“ und dann bedankte sich Harald Serafin für diesen wunderbaren Abend und für die Freundschaft der Anwesenden. Er erzählte von seiner ungeheuren Liebe zu seiner Frau, was manchen Gästen sogar ein Tränchen entlockte. Seine Dankesrede dauerte zumindest 10 Minuten und der Großteil war der Liebe zu seiner Frau und dem Dank an sie gewidmet.