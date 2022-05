Erstmals Fest der Jugend in Klagenfurt

Am Samstag. 4. Juni, und Sonntag, 5. Juni, laden die Loretto-Gemeinschaft und die Katholische Jugend Kärnten jeweils ab 9 Uhr zum Pfingstkongress in die Klagenfurter Stadthauptpfarrkirche St. Egid. Diözesanbischof Josef Marketz wird mit den Jugendlichen am Samstag um 16 Uhr Gottesdienst feiern.