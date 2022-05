Zu wenig Geld für Soziales, Wirtschaft und Kultur?

Das erste Budget, das die neue Grazer Rathaus-Koalition von KPÖ, Grünen und SPÖ erstellt, wird im Juni präsentiert. Was allerdings jetzt schon feststeht: Für die ÖVP als Oppositionspartei wird´s keinen Geldregen geben. Im Gegenteil: In manchen Ressorts muss man sich sogar auf rückläufige Etats einstellen. Die Betroffenen sparen nicht an Kritik.