Spritpreis: Orbáns Tritt aufs Schienbein

Jüngstes Beispiel ist sein Sprit-Diktat: Er verfügte vor den Wahlen, dass die Autofahrer in Ungarn billiger tanken können, dem Präsidenten sei Dank. Bis Anfang Juli sollte es so günstig bleiben, seit Freitag aber nicht mehr für alle: Nämlich nur für die Einheimischen, Autofahrer mit österreichischem Kennzeichen müssen hingegen den viel höheren „Marktpreis“ blechen. Konnten sich die Österreicher, die in Ungarn einkauften oder Urlaub machten, rund 30 Euro bei einmal Volltanken ersparen, so ist es jetzt für die westlichen Ausländer, also z.B. für die Österreicher, mit diesem Preisvorteil vorbei.