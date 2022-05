Das Blütenmeer der Göttin Iris

Die Sibirische Schwertlilie

Die Sibirische Schwertlilie ist wohl die spektakulärste Erscheinung des „Natura 2000“-Gebietes Bangs-Matschels. Vor allem im Unterried blühen in manchen Jahren Millionen Schwertlilien. Der Name der Pflanze rührt von den schmalen, schwertförmigen Blättern her. Besonders auffällig sind die blauvioletten, stark geäderten Blüten die sich von Mai bis Juni entfalten. Die Sibirische Schwertlilie wird bis zu 120 Zentimetern hoch und ist eine mehrjährige Pflanze. Die Samen brauchen Frost, um zu keimen. Aufgrund ihrer exotisch anmutenden Schönheit findet die Schwertlilie auch als Zierpflanze in Gärten Verwendung. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in den gemäßigten Zonen Europas sowie West-Sibirien. Die Art gilt aufgrund schwindender Lebensräume als gefährdet. Viele in Familienwappen abgebildete Lilien sind Schwertlilien, die schwertförmigen Blätter haben in diesen Fällen auch eine große symbolische Bedeutung.