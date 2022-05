Harry Styles drehte Musikclip in Wohnung von Fans

James Corden (43) hat mit Popstar Harry Styles (28) innerhalb von drei Stunden ein Musikvideo gedreht - in der Wohnung von vier Styles-Fans. Für eine Folge von Cordens „Late Late Show“, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, klingelten Corden und Styles gemeinsam an New Yorker Haustüren, um einen Drehort für das Musikvideo zu Styles‘ Single „Daylight“ zu finden.