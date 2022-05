So werden Leichen für Körperwelten präpariert

Mehrheit geht an Universitäten

Heute werden sämtliche Plastinate in Guben hergestellt, die zu 95 Prozent an Universitäten gehen – der Rest findet seinen Platz in den Körperwelten-Ausstellungen. „600 Plastinate werden im Schnitt pro Jahr hergestellt. Für einen Ganzkörper benötigt man vom Anfang bis zur Fertigstellung rund zwölf Monate. Abgesehen von der Haut und dem Fett wird alles zur Gänze verwendet“, so Rurik, der das Plastinarium, das weltweit einzigartig ist, als Geschäftsführer leitet.