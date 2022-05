Ungarn erlässt Sondersteuern für Großunternehmen

„Es wird immer schwieriger, Familien zu schützen“

„Der Krieg in der Ukraine zieht sich in die Länge. Die Sanktionspolitik Brüssels wird nicht besser. Das alles führt zu drastischen Preissteigerungen“, beschrieb der erst vor wenigen Wochen wiedergewählte Ministerpräsident die gar nicht rosige Lage. Es würde daher „immer schwieriger und kostenaufwendiger, die Familien zu schützen“, erklärte Orban in einer Videobotschaft auf seiner Facebookseite. Aber auch in die Landesverteidigung müsse mehr investiert werden.