Mahnmal für Opfer der NS-Homosexuellenverfolgung

Am Mittwoch wurde das Siegerprojekt für das „Denkmal für die Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“, im Wiener Resselpark präsentiert. „Das Projekt übersetzt die bunten Regenbogenfarben, die heute Symbol der LGBTIQ-Bewegung sind, in verschiedene Grautöne und rückt so ganz deutlich den Moment der Trauer und des Gedenkens in den Vordergrund“, erklärte Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr auf Twitter.