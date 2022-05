Kärnten: Hofft SPÖ auf eine rot-grüne Koalition?

Spannend ist die Zwickmühle, in der sich die SPÖ befindet. Bei der Wahl 2023 werden die Genossen wohl etliche der 2018 von den Grünen eroberten Stimmen wieder an die Ökos verlieren. Doch Trauer darüber macht sich nicht breit. Man hört: „Wenn die Grünen in den Landtag einziehen, haben wir vielleicht die Chance auf eine rot/grüne Koalition mit Voglauer.“