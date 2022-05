Hanger (ÖVP): „War vielleicht zu offensiv“

Der Vertrauensindex in die Justiz ist in der österreichischen Bevölkerung ja mittlerweile klar gesunken: Wohl auch aufgrund der intensiven Angriffe, die die ÖVP - und Hanger selbst - gegen die Justiz im Allgemeinen und die WKStA im Besonderen geritten hat. „Aber aus Fehlern kann man lernen“, so Hanger ungewohnt selbstkritisch. Auch sonst gab es zahlreiche interessante Statements, etwa zur Neutralität - all das zu sehen im Video oben.