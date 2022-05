Viele Jobs, wenig Personal: Fachkräfte werden rar

Die Regierung hat nun die Kurzarbeit bis Ende des Jahres verlängert. Was bringt das in Oberösterreich?

Wenn Betriebe aufgrund der Energiepreise ein Problem bekommen, können sie wieder Kurzarbeit nutzen. Wir haben als Industriebundesland nicht so viel Gastronomie und Tourismus, das war in der Pandemie ein Vorteil. Aber wenn jetzt mit der Energie etwas passiert, sind wir stark betroffen. Wenn das Gas abgedreht wird, dann steht Oberösterreich sowieso.