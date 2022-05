Ex-Berater macht sich über Lewandowski lustig

Seit Wochen sorgt das Baggern des FC Barcelona an Robert Lewandowski für Aufregung bei Bayern München. Am Wochenende gab es zudem ein heftiges Hin und Her zwischen Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Berater des Goalgetters, Pini Zahavi. Nun meldete sich auch Lewandowskis früherer Berater zu Wort, der sich über den Polen lustig macht ...