Es kracht! Lewandowski-Berater droht dem FC Bayern

Zuvor hatte die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, dass die Bayern ihre Forderung auf 35 bis 40 Millionen heruntergeschraubt hätten. Dabei haben die Münchner Entscheidungsträger um Vorstandschef Oliver Kahn und Salihamidzic einen vorzeitigen Wechsel öffentlich stets ausgeschlossen. „Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023, und den wird er erfüllen“, bekräftigte Kahn in der „Welt am Sonntag“. Um noch Ablöse zu lukrieren, müssten die Bayern ihren Serien-Torschützenkönig aber wohl noch in diesem Sommer verkaufen. Der Poker hat längst begonnen.