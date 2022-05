Toby Whyle: „Traurige Songs geben mir Hoffnung“

Offizielle Vorstellungsrunde

Wir sitzen in den schalldichten Primitive Studios im Achten Wiener Gemeindebezirk. Draußen reflektiert die Sonne an einem brennheißen Mai-Tag erstmals brutal von den Betonwänden, drinnen herrscht freundschaftliche Wärme. Aus Tobias Grünzweil wurde Toby Whyle, aus den Beth Edges wurde ein Soloprojekt, aus gemeinschaftlichem Songwriting eine Reise im engen Teamwork, die am Ende aber trotzdem den neuen Visionen des Komponisten und Musikers folgte. Selbst in der „musiklosen Zeit“, hat Whyle die Musik niemals ganz verlassen. „Ich schreibe immer alle Ideen in Notizbücher oder speichere sie ins Handy. Plötzlich war ganz viel Material da und es stieg der Drang, dieses Rohmaterial in Musik umzuwandeln.“ Die EP „A Mood Of It’s Own“ war im letzten Jahr die offizielle Vorstellungsrunde, das brandneue Studioalbum „Call It A Night“ perfektioniert den neuen Weg des Künstlers. Intimer, mutiger, elektronischer, aber immer noch dandyhaft, kokett und verspielt.