Amber Heards Schwester schildert handfesten Streit

„Wirklich böse Dinge gesagt“

Den Streit im März 2015, einen Monat nach der Hochzeit des Paars, schilderte Henriquez in allen Einzelheiten. Heard habe sie mitten in der Nacht geweckt, um ihr zu sagen, dass Depp sie betrogen habe und dass sie mit ihm in Streit geraten sei. „Sie haben wirklich böse Dinge zueinander gesagt“, berichtete Henriquez. Depp sei die Treppe hochgerannt und habe dabei auch sie „irgendwie in den Rücken geschlagen“. Heard habe ihn daraufhin angeschrien: „Schlag nicht meine verdammte Schwester!“ Dann habe sie ihn geschlagen.