Wetter wird frühsommerlich warm, Gewitter drohen

Am Montag gibt es südlich des Alpenhauptkammes sowie generell in den westlichen Landesteilen bereits am Vormittag zahlreiche dichte Wolken sowie erste Regenschauer. Nachmittags mischen sich zusätzlich Gewitter in die Niederschläge. Weiter im Norden und Osten bleibt es meistens sonnig und trocken. Nachmittags können sich zusätzlich vom Bergland ausgehend erste Quellwolken bemerkbar machen. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt hier zunächst aber noch gering. Am Alpennordrand sowie im südlichen Wiener Becken kann der Wind mitunter auch lebhafter aus Ost bis Südwest wehen, sonst bleibt er schwach bis mäßig. Nach neun bis 16 Grad in der Früh, Tageserwärmung auf 20 bis 30 Grad, am wärmsten im Westen.