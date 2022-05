Urlaub: Diese Stau-Hotspots sollten Sie umfahren

Nach dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen und wegen der stark gestiegenen Flugpreise rechnen Verkehrsexperten heuer mit einem extrem starken Reisesommer auf den Autobahnen. Die erste große Reisewelle an die beliebten Adria-Strände wird es voraussichtlich zu Pfingsten geben. Aber bereits am kommenden Wochenende kann es sich auf dem Weg in den Süden durchaus stauen.