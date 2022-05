Trailer zum Kultur-Clinch mit Christian Clavier

Keiner beherrscht die Kunst der gerümpften Nase so unterhaltsam wie er: Christian Clavier brilliert in seinem lang erwarteten neuen Leinwandabenteuer in der Königsklasse interkultureller Diplomatie: dem Großfamilienfest. Nach den Erfolgen von „Monsieur Claude und seine Töchter“ und „Monsieur Claude 2 - Immer für eine Überraschung gut“ erwartet uns der französische Starkomiker in „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ab 21. Juli im Kino in absoluter Bestform, wie jetzt auch der Trailer zur Sommerkomödie des Jahres deutlich beweist!